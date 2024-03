Italia (ad oggi) prima nel Ranking UEFA 23/24: ecco tutti i vantaggi

A metà degli ottavi di finale di Champions League ed all'inizio di quelli di Europa League, l'Italia occupa il primo posto nel Ranking UEFA stagionale con 15.571 punti, davanti a Germania (14.500) ed Inghilterra (13.875). La speranza è che il nostro Paese possa continuare a mantenere solida questa posizione, considerato il fatto che ci sarebbero eventualmente dei grossi vantaggi che non sarebbe assolutamente male sfruttare.

Qualora l'Italia dovesse chiudere la stagione in una delle due prime posizioni del Ranking UEFA, infatti, la Serie A godrebbe di cinque squadre nella fase a gironi della prossima Champions League. A fronte di questo nel nostro Paese si apre uno scenario particolarmente interessante, visto che dietro a Milan e Juventus c'è bagarre per per le ultime due posizioni utili per qualificarsi alla competizione della coppa 'dalle grandi orecchie'.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti esistono dei coefficienti che corrispondono ai diversi risultati possibili nelle varie competizioni.

2 pt: ogni vittoria in fase a gironi

1 pt: ogni pareggio in fase a gironi

4 pt: bonus partecipazione ottavi Champions

4 pt: vincitori gruppo Europa League/Conference

2 pt: secondi gruppo Europa League/Conference

1 pt: ogni turno raggiunto dagli ottavi (UCL, UEL)

1 pt: ogni turno raggiunto dalle semifinali (UECL)