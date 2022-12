Italia, al via lo stage a Coverciano col primo gruppo: domani in programma partita in famiglia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È finita a Coverciano la prima seduta di allenamento per quanto riguarda lo stage dedicato ai giocatori di interesse nazionale, che da oggi – e fino a domattina – coinvolgerà trenta calciatori in questa prima parte di raduno; da domani pomeriggio e fino a giovedì mattina, invece, al Centro Tecnico Federale si ritroveranno i giocatori di Serie A e coloro che militano all’estero. In questo primo gruppo presenti ventotto calciatori del campionato cadetto oltre a Gaetano Pio Oristanio del Volendam e a Wladimiro Falcone, il portiere del Lecce che prenderà parte al lavoro sul campo in tutti e tre i giorni.

Il format dedicato ai due gruppi sarà lo stesso: allenamento nel pomeriggio del primo giorno di raduno e partita in famiglia a ranghi contrapposti nella mattinata della seconda giornata. A dirigere il lavoro sul campo il Ct Mancini coadiuvato dal suo staff tecnico, mentre in tribuna, ad assistere all’allenamento, erano presenti oggi – e rimarranno fino al termine dello stage - gli allenatori delle Nazionali maschili dall’Under 15 fino all’Under 21 (ovvero Massimilano Favo, Daniele Zoratto, Bernardo Corradi, Daniele Franceschini, Alberto Bollini, Carmine Nunziata e Paolo Nicolato), insieme al coordinatore delle stesse Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi, sottolineando così il filo conduttore di questo stage, ovvero la volontà - attraverso un percorso già iniziato dalla FIGC nella scorsa stagione - di agevolare la transizione in Nazionale maggiore e di espandere la base dei calciatori selezionabili.

L’elenco dei convocati

1° gruppo calciatori

Giuseppe Ambrosino (Como)

Daniel Boloca (Frosinone)

Nicholas Bonfanti (Modena)

Matteo Brunori (Palermo)

Riccardo Calafiori (Basilea)

Fabrizio Caligara (Ascoli)

Simone Canestrelli (Pisa)

Elia Caprile (Bari)

Giuseppe Caso (Frosinone)

Giorgio Cittadini (Modena)

Niccolò Corrado (Ternana)

Christian Dalle Mura (Spal)

Jacopo Da Riva (Como)

Enrico Delprato (Parma)

Giovanni Fabbian (Reggina)

*Wladimiro Falcone (Lecce)

Aldo Florenzi (Cosenza)

Paolo Gozzi (Cosenza)

Luca Lipani (Genoa)

Vincenzo Millico (Cagliari)

Luca Moro (Frosinone)

Samuele Mulattieri (Frosinone)

Hans Nicolussi Caviglia (Sudtirol)

Gaetano Pio Oristanio (Volendam)

Simone Panada (Modena)

Andrea Papetti (Brescia)

Niccolò Pierozzi (Reggina)

Eddie Salcedo (Bari)

Stefano Turati (Frosinone)

Marco Varnier (Spal)

*parteciperà ad entrambi i gruppi di lavoro

2° gruppo calciatori

Tommaso Baldanzi (Empoli)

Ibrahima Kader Ariel Bamba (Vitoria Guimaraes)

Federico Baschirotto (Lecce)

Alessandro Bianco (Fiorentina)

Samuele Birindelli (Monza)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Nicolò Cambiaghi (Empoli)

Marco Carnesecchi (Cremonese)

Cesare Casadei (Chelsea)

Nicolò Casale (Lazio)

Fabio Chiarodia (Werder Brema)

Lorenzo Colombo (Lecce)

Andrea Colpani (Monza)

Diego Coppola (Verona)

Luca D’Andrea (Sassuolo)

*Wladimiro Falcone (Lecce)

Giacomo Faticanti (Roma)

Jacopo Fazzini (Empoli)

Matteo Gabbia (Milan)

Antonino Gallo (Lecce)

Matteo Lovato (Salernitana)

Lorenzo Lucca (Ajax)

Tommaso Mancini (Juventus)

Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund)

Mattia Mannini (Roma)

Tommaso Martinelli (Fiorentina)

Filippo Missori (Roma)

Cher Ndour (Benfica)

Lorenzo Pirola (Salernitana)

Giacomo Quagliata (Cremonese)

Antonio Raimondo (Bologna)

Filippo Ranocchia (Monza)

Filippo Terracciano (Hellas Verona)

Franco Tongya (Odense)

Emanuele Valeri (Cremonese)

Emanuel Vignato (Bologna)

Samuele Vignato (Monza)

*parteciperà ad entrambi i gruppi di lavoro