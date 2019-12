Italia altro test con big,27/3 a Wembley con Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Altro test contro una grande d'Europa per l'Italia di Roberto Mancini, in vista di Euro 2020: gli azzurri affronteranno l'Inghilterra a Wembley il 27 marzo, quattro giorni prima della sfida a Norimberga contro la Germania. Lo annuncia la Federcalcio, confermando la linea di fornire al ct test probanti dopo la qualificazione a punteggio pieno ad Euro 2020. Contro l'Inghilterra si giocherà a Wembley, sede della finale del torneo continentale il prossimo 12 luglio. Poi il 4 giugno, a otto giorni dall'esordio a Euro 2020 contro la Turchia, un altro test, contro la Repubblica Ceca. Questa ultima amichevole si giochera' in Italia, in una sede ancora da stabilire (ANSA).