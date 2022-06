© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da SkySport, l'Italia è arrivata a Moenchengladbach per la sfida di domani contro la Germania, valida per la quarta giornata di Nations League. Nel gruppo è presente anche Sandro Tonali, nonostante il rossonero sia squalificato e, dunque, non a disposizione di Roberto Mancini.