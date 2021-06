Italia-Belgio, i giocatori si inginocchieranno contro il razzismo: la nota della FIGC

Tra le polemiche degli ultimi giorni che hanno coinvolto la nazionale italiana si può citare quella relativa alla decisione di 'inginocchiarsi' per solidarietà alla campagna anti-razzista del 'Black Lives Matter'. Per fare chiarezza sulla decisione azzurra per la partita con il Belgio, la Figc ha diffuso una nota di cui questo è il contenuto: “Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro”.