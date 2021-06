Italia, Bonucci: "Mancini è il numero uno nel portare entusiasmo"

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - ''Ci sono nazionali più attrezzate di noi ma noi ci siamo, abbiamo voglia di arrivare fino in fondo, abbiamo intrapreso un percorso preciso con il ct Mancini, lui è il numero uno nel non farti sentire la pressione e portare al gruppo spensieratezza ed entusiasmo''. Così Leonardo Bonucci dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni ha cominciato il conto alla rovescia per la gara inaugurale dell'Europeo venerdì con la Turchia.''Proprio questo entusiasmo mi dà fiducia - ha aggiunto il difensore azzurro - Per la prima volta è vero non ci sono polemiche ma questo non significa che arriveremo al debutto rilassati''. (ANSA).