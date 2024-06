Italia, Buffon: "Agli Europei possiamo arrivare fino in fondo"

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - "Sulla carta secondo me siamo una nazionale che ha l'ambizione di poter arrivare fino in fondo e poter anche primeggiare. Questo è già un aspetto di fiducia che ci deve dare forza. È chiaro che ci sono nazionali come la Francia, l'Inghilterra in questo momento e forse la Spagna che sulla carta possono avere qualcosina in più". Lo ha detto Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, sul palco del Festival della Serie A in corso a Parma. Resta l'incognita dei tedeschi: "La Germania ha fatto alti e bassi, quindi va ancora compresa.

Però questa credo che sia più o meno la graduatoria e la posizione ai nastri di partenza che abbiamo sempre avuto, anche quando abbiamo vinto. Spesso e volentieri abbiamo fatto brutte figure quando siamo partiti in pole position. Quando invece eravamo in una prima fila così sono arrivate sorprese". (ANSA).