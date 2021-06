Italia, Chiesa: "Ho tanta voglia di lasciare segno. Possiamo giocarcela con tutti"

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - ''Porto in questa Nazionale la mentalità vincente della Juventus, la voglia di non mollare mai, di lottare sempre fino in fondo per raggiungere l'obiettivo. Ora l'Italia ha la maturità per giocarsela contro tutti''. Lo ha detto Federico Chiesa dal ritiro di Coverciano, a due giorni dalla partita con il Galles in cui l'esterno bianconero potrebbe debuttare dal primo minuto.''Se mi aspettavo da subito di giocare titolare dopo la stagione fatta alla Juve? Uno spera sempre di giocare - ha sorriso Chiesa - di certo mi farò trovare pronto se il ct mi chiamerà. Ho tanta voglia di lasciare il segno in questo Europeo''. (ANSA).