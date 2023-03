Italia comincia il cammino per Euro24, 30 convocati da Mancini

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il cammino degli Azzurri verso gli Europei 2024 sta per cominciare e il ct, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei 30 convocati in vista dell'esordio nel girone, giovedì 23 marzo con l'Inghilterra a Napoli, e della successiva trasferta a Malta, domenica 26. Tra i giocatori che si troveranno domenica sera a Coverciano ci saranno anche tre esordienti: il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, il difensore del Torino Alessandro Buongiorno e l'attaccante del Club Atletico Tigre Mateo Retegui. Tornano in maglia azzurra anche Matteo Darmian e Alessio Romagnoli, assenti rispettivamente dal marzo 2018 e dal novembre 2020. L'elenco dei convocati: portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio).