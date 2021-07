Italia, con Mancini CT sono 90 i gol segnati in totale

La rete di Lorenzo Insigne che è valsa il momentaneo 0-2 per l’Italia ieri contro il Belgio, è la numero 90 realizzata dagli azzurri con Roberto Mancini in panchina come CT. Come riportato da Opta, è stato eguagliato Arrigo Sacchi. Meglio hanno fatto solo le formazioni di Vittorio Pozzo (233 gol), Enzo Bearzot (115 gol) e Ferruccio Valcareggi (96 gol).