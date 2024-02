Italia contro Theo, Maignan e Giroud. Girone durissimo in Nations League con Francia, Belgio e Israele

Sorteggiata anche la Lega A della prossima Nations League, conosciamo adesso il girone che attende l'Italia del ct Luciano Spalletti. Raggruppamento davvero tosto quello che dovranno affrontare gli azzurri: in seconda fascia è stato sorteggiato il Belgio allenato dal nostro connazionale Domenica Tedesco e guidato in attacco da Lukaku, male anche la terza che ha riservato la sempre temibile Francia. In ultima fascia ecco invece il confronto con Israele, per la prima volta nella massima lega del torneo.

NATIONS LEAGUE - GRUPPO A2

Italia

Belgio

Francia

Israele