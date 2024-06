Italia, Darmian: "Croazia squadra con esperienza, noi metteremo in campo la qualità per vincere"

(ANSA) - ISERLOHN, 22 GIU - "Sicuramente in questi giorno analizzeremo quanto fatto con la Spagna per cercare di non commettere gli errori fatti. Per quanto riguarda la preparazione stiamo bene e ci prepareremo per questa partita nel migliore dei modi per portare a casa un risultato importante". Così Matteo Darmian da Casa Azzurri in vista di Italia-Croazia domani a Lipsia, terzo e decisivo match degli azzurri a Euro 2024. "Cercheremo di fare la nostra partita e di mettere in campo le nostre qualità al di là dell'avversario, molto forte e con grande esperienza oltre a Brozovic. Sono sicuro che potremo metterli in difficoltà".

"Con la Spagna - ricorda Darmian - volevamo fare meglio, ma avevamo di fronte una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Sono convinto che le sconfitte a volte aiutano a crescere, sono convinto che possiamo vincere. Dobbiamo essere più equilibrati e trasformare la rabbia per la sconfitta con la Spagna in energia positiva". (ANSA).