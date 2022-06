Italia eliminata, i numeri di Marco Nasti all'Europeo under 19

MilanNews.it

L'esperienza dell'Italia under 19 agli Europei di categoria si è conclusa nel pomeriggio di ieri, nella semifinale persa 2-1 contro l'Inghilterra. Gli Azzurrini di Nunziata hanno subito la rimonta degli inglesi dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo, subendo due gol da calcio d'angolo. Punto fermo della spedizione è stato il bomber della Primavera rossonera Marco Nasti che nel corso della rassegna continentale di categoria ha giocato per intero tre partite su 4, saltando solo l'ultima sfida del girone contro la Francia. Nei 270 minuti in campo, Nasti ha fornito un assist una volta, nel primo match contro la Romania.