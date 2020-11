Italia, Evani: “Con l’Estonia non potevamo sbagliare”

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Sapevamo che non potevamo sbagliare, ci sono partite in cui hai tutto da perdere. Qualcosa si è visto, c'è una qualità umana straordinaria in questo gruppo": così il vice del ct Roberto Mancini, Alberico Evani oggi sulla panchina azzurra. "Sinceramente potevamo fare anche meglio - ha aggiunto Evani ai microfoni di Rai Sport - i ragazzi hanno delle qualità in cui lo sviluppo poteva essere espresso meglio". (ANSA).