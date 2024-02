Italia Femminile a Coverciano con Soncin: al via i primi test

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - Venerdì prossimo a Firenze contro l'Irlanda, martedì 27 febbraio in Spagna contro l'Inghilterra campione d'Europa in carica: queste le prime amichevoli del 2024 della Nazionale femminile radunata a Coverciano per preparare la nuova stagione che la vedrà impegnata in aprile nelle prime gare di qualificazione agli Europei 2025. Agli ordini del commissario tecnico Andrea Soncin ci sono 32 calciatrici, fra queste le juventine Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, al rientro dopo l'assenza per infortunio, e le esordienti Aurora De Rita, Elisabetta Oliviero e Amanda Tampieri della Sampdoria. ''Questa chiamata è stata davvero una grande emozione - ha detto quest'ultima, portiere della formazione blucerchiata -Avrò l'occasione di allenarmi con alcune delle colleghe top nel mio ruolo e non solo, per me sarà un motivo di orgoglio e uno stimo per cercare di fare sempre meglio''. Nel gruppo delle convocate anche l'attaccante della Fiorentina Femminile Michela Catena, tre presenze finora in azzurro: ''Della Nazionale che ha chiuso il 2023 al secondo posto in Nations League vorrei rivedere lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di vincere e di sacrificarsi fra compagne. Il nostro calcio è in crescita e lo confermano anche i segnali arrivati da questa prima fase del campionato che si è appena conclusa.

Dopo la conclusione di un ciclo, adesso con Soncin l'obiettivo è crescere e migliorare sempre di più''. Per la prima volta una Nazionale sarà ospite del Viola Park, il grande centro sportivo della Fiorentina maschile, femminile e giovanile, situato a Bagno a Ripoli, a sud di Firenze. ''Vesto la maglia viola da sei stagioni, sarà una cosa molto emozionate'' ha affermato Catena. Il programma delle azzurre prevede quattro allenamenti fino a giovedì quando parlerà in conferenza stampa a Coverciano il ct Soncin, quindi venerdì alle 18,15 (diretta su Rai2) l'amichevole al Viola Park contro l'Irlanda appena promossa in Lega A grazie ad una striscia di vittorie. (ANSA).