Italia Femminile, Bertolini: "Abbiamo fatto un passo importante verso il Mondiale"

La ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini ha commentato ai microfoni della RAI la vittoria ottenuta contro la Svizzera, che ha riportato l’Italia in vetta al Gruppo G di qualificazione mondiale: “Siamo felici, una vittoria sofferta, ma lo sapevamo perché avevano due risultati su tre e hanno fatto la partita in quel senso. Siamo rimaste in gara fino alla fine, le ragazze hanno avuto fiducia e creduto di potercela fare come avevo chiesto alla vigilia. È una vittoria meritata perché l’abbiamo cercata. Cambia la situazione, dipende tutto da noi nelle due gare di settembre, ma abbiamo fatto un passo importante verso quel Mondiale che tutte queste ragazze vogliono giocare. È importante per il movimento e la sua crescita, ma è soprattutto importante per la crescita delle ragazze".