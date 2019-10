Italia femminile, Bertolini: "Gara sofferta, ma siamo sulla strada giusta"

Dopo la vittoria per 2-0 sul campo di Malta la ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha commentato a caldo la prestazione delle sue ragazze: "È stata una partita sofferta per quanto riguarda il risultato, ma la squadra è partita forte ed è sicuramente in crescita rispetto ad agosto. - spiega ai microfoni della FIGC - Manca ancora un po’ di concretezza ma sono soddisfatta perché siamo sulla strada giusta