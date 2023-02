Italia Femminile, Bertolini: "Non meritavamo di perdere contro il Belgio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Non meritavamo di perdere. Credo che il risultato più giusto fosse il pareggio". La ct dell'Italia Femminile Milena Bertolini mastica amaro dopo la sconfitta per 2-1 materializzata allo scadere contro il Belgio nella prima sfida dell'Arnold Clark Cup: "Abbiamo regalato il primo tempo al Belgio, poi però nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso, più convinto, e la partita l'abbiamo condotta noi: per questo, dispiace aver chiuso con una sconfitta. - conclude la ct come riportano i canali ufficiali della FIGC - Questo torneo, però, ci serve per preparare al meglio il Mondiale, e per fare questo stiamo provando nuove soluzioni e giocatrici giovani".