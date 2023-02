Italia Femminile, Bertolini: "Sono soddisfatta, siamo migliorate partita dopo partita"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milena Bertolini, CT dell'Italia Femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della FIGC commentando la vittoria ottenuta contro la Corea del Sud: "Abbiamo controllato il match per tutto il primo tempo e per buona parte della ripresa poi abbiamo commesso un errore e lì siamo andati in difficoltà psicologica e la Corea ha creato occasioni e ci ha messo in difficoltà. In questo torneo abbiamo lavorato sulla mentalità delle ragazze e sono soddisfatta perché siamo migliorate partita dopo partita. Oggi, nel momento di maggiore difficoltà, le calciatrici più esperte hanno dato una mano alla squadra e faccio quindi i complimenti a loro come, naturalmente, a tutto il gruppo”.