Italia Femminile, Bertolini: "Tanti errori e poca lucidità"

(ANSA) - ROMA, 3 SET - "È stata una partita lenta con molti errori nella gestione della palla e poca lucidità": così la ct della nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini, commenta la vittoria delle azzurre in casa della Georgia in una gara valida per le qualificazioni agli Europei 2021. "Loro - aggiunge Bertolini al sito della Figc riferendosi alla Georgia - non hanno avuto nemmeno un'occasione per fare gol, noi abbiamo tirato tante volte in porta, ma sempre con frenesia. È normale che contro una squadra come questa ci si aspetti di più, di fare più gol, ma in questo momento c'è probabilmente anche un aspetto di motivazioni che va ad incidere sulla determinazione", ha concluso.