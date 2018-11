La squadra di Gennaro Gattuso nel corso della stagione sta cambiando diversi moduli alla ricerca dell’assetto migliore. Secondo voi quale dovrebbe essere lo schieramento tattico definitivo per il Milan? Quale dei tanti moduli provati dall’allenatore convince di...

Queste le formazioni ufficiali della sfida Atalanta-Milan, in programma alle 14.30 al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Atalanta: Carnesecchi, Zortea, Girgi, Del Prato, Okoli, Heidenreich, Peli, Colpani, Piccoli, Kulusevski, Cambiaghi. A disposizione: Piccirillo,...

Secondo quanto riferito da Rai Sport, Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, avrebbe ribadito che i rapporti con la nuova proprietà milanista sono ottimi e che per il futuro di Ibra tutte le strade restano aperte. Dunque, pur emergendo in maniera concreta la pista...

Per commentare il momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Bruno Longhi, noto giornalista sportivo. Con lui, abbiamo parlato delle tre vittorie di fila dei rossoneri, del lavoro di Gattuso, della prossima partita di campionato contro la...

A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A. comunicano di aver sottoscritto un protocollo d’intesa per sancire la volontà di lavorare assieme al progetto realizzazione di uno stadio moderno e all'avanguardia. Un impianto adeguato...

Abbiamo sempre avuto grande simpatia nei confronti di quel gelo fatto calare da Zlatan Ibrahimovic su Adriano Galliani. Non mi parla più, disse l'ad rossonero mesi e mesi dopo la cessione di Ibra al Psg. Se non gliene fosse fregato niente del Milan, Zlatan avrebbe fatt...

Milan, per il passaggio ai sedicesimi di Europa League sarà decisiva l'ultima gara in casa dell'Olympiacos

Ancelotti su Milan-Juve: "Non mi aspetto regali dai rossoneri"

Italia, i convocati di Mancini per Portogallo e USA: ci sono anche Donnarumma e Romagnoli

Atalanta, Zortea a Sportitalia: "Contento per il gol, siamo stati bravi a tornare subito in vantaggio"

TMW - Milan, in arrivo Moncada dal Monaco: può essere caposcout

Calamai sul Milan: "Ha bisogno di un leader come Ibra. Gattuso? Bisogna dargli fiducia e avere pazienza"

LIVE MN - Primavera, Atalanta-Milan (6-1): sconfitta pesante per gli uomini di Lupi, nerazzurri soli al comando

Le pagelle di Cutrone: il Milan sulle sue spalle. Stavolta non incide

Atalanta, Colpani a Sportitalia: "Non ci fermiamo mai neanche dopo 3-4 gol"

RMC SPORT - D'Amico: "C'è da chiedersi come mai al Milan non si fidino di Montolivo"

Le pagelle di Bakayoko: finalmente ok. Gattuso spera nella svolta

#Icinquespunti di Betis-Milan - Suso, Reina, Bakayoko, la capacità di soffrire e la sfiga: ecco cosa lascia in eredità la partita di ieri

Azzurri, non ci sono Balotelli e Belotti

Zapata a Sky: "Se dai un piccolo spazio a Ronaldo ti fa male, col Villareal non mi sono staccato da lui per tutta la gara"

Ambrosini: "Contro la Juve il Milan non ha tantissimo da perdere"

Milan-Juve: record incasso per rossoneri

A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Musacchio fuori 6-8 settimane per lesione al legamento crociato

RMC SPORT - Ordine lancia l'idea: "Romagnoli davanti la difesa per sostituire Biglia"

Compagnoni: "Allegri cambia molto, Gattuso solo in caso di emergenza"

Milanello, squadra in campo domani alle 18 per la rifinitura

F. Leaks: Neymar, 375 mila per salutare

Verso la Juve, il Milan lancia #PassionIsColours e #PassionIsRedNBlack: il mondo in rossonero è più bello

ESCLUSIVA MN - Carmignani: "Infortunio Biglia? Brutto colpo per il Milan. Partita coraggiosa e di sofferenza dei rossoneri contro il Betis"

Capello: "Il Milan può mettere in difficoltà la Juve con Suso e Higuain"

Sondaggio MN - Qual è il modulo migliore per il Milan?

Ambrosini: "Non mi piace la possibilità di lasciare San Siro, certi compromessi vanno percorsi"

Vietti: "Higuain farà di tutto per esserci con la Juve, l'assenza di Biglia sarà molto importante"

Italia femminile, domani lutto al braccio per ricordare Erlacher

Nessuna penalizzazione per il Frosinone

Il Milan e il "Goal of the Day": Dinho su assist di Pato a Lecce

Ibra: poco organico alla Seconda Pelle. Bonucci: fate come volete. Gattuso: un solo sangue

RMC SPORT - Damiani: "Il Milan non è alla pari della Juventus, ma con grinta e voglia se la potrà giocare"

Compagnoni: "Higuain non è stato scaricato dalla Juventus. Bianconeri obbligati a cederlo per il FFP"

Vietti: "Higuain farà di tutto per esserci con la Juve,...

Italia femminile, domani lutto al braccio per ricordare...

Nessuna penalizzazione per il Frosinone

Il Milan e il "Goal of the Day": Dinho su assist...

Compagnoni: "Higuain non è stato scaricato dalla...

L'Italia femminile nella gara amichevole di domani contro la Germania indosserà il lutto al braccio per ricordare la giovane calciatrice Verena Erlacher scomparsa ieri ad appena 19 anni. La giocatrice aveva vestito la maglia dell'Under 17 e dell'Under 19 italiana. Lo ha comunicato la FIGC.

Invio richiesta in corso

QUALE MODULO PER IL MILAN?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy