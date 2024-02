Italia Femminile, il ct Soncin sarà sabato al Vismara per Milan-Fiorentina

Prosegue il tour del commissario tecnico della Nazionale Femminile nei quartier generali delle società di Serie A. Con la visita di ieri alla Sampdoria e quella odierna al Como, Andrea Soncin - accompagnato dalla sua vice Viviana Schiavi, dall'assistente Alessandro Turone e dal preparatore atletico Mattia Toffolutti - ha completato il giro di tutti i centri sportivi delle dieci protagoniste del massimo campionato.

Nella tappa di ieri al ‘Boero’ di Genova, il commissario tecnico ha assistito al test in famiglia tra la squadra di Salvatore Mango e la formazione Primavera. Dopo la 'partitella' Soncin e i suoi collaboratori si sono intrattenuti con il responsabile del settore femminile blucerchiato Marco Palmieri. Questa mattina la delegazione azzurra ha invece seguito l’allenamento del Como di Marco Bruzzano, che con i suoi 30 anni è l’allenatore più giovane tra i club professionisti in Italia. Allo 'Sport Village' di Cislago erano presenti anche il direttore generale Miro Keci, il direttore sportivo Paolo Gobba e il responsabile dello scouting Salvatore Piccolo.

Questi incontri, che rappresentano un importante momento di confronto tra i rispettivi staff tecnici, saranno organizzati e portati avanti anche nei prossimi mesi. L’obiettivo è infatti quello di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Club Italia e società, con il Ct che in vista dell’inizio delle qualificazioni ad Euro 2025 vuole continuare a seguire da vicino il lavoro delle calciatrici che giocano in Serie A (e non solo). A tal proposito, sabato pomeriggio Soncin sarà al 'Vismara' per assistere alla sfida tra Milan e Fiorentina.