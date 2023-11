Italia Femminile, Soncin carica le azzurre: "Ora impresa contro la Spagna"

(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - ''Stiamo lavorando con umiltà per cercare l'impresa contro la Spagna, è difficile ma non impossibile''. Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale femminile Andrea Soncin a Coverciano per preparare le ultime due gare di Nations League in casa delle campionasse mondiali (venerdì a Pontevedra) e con la Svizzera il 5 dicembre a Parma. Sono 28 le convocate azzurre, fra le assenti spiccano le juventine Barbara Bonansea e Cristiana Girelli ferme per infortunio.

''Nell'ultimo turno abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato in campo - ha continuato Soncin - questo significa che il gruppo al di là di chi manca ha le qualità e la determinazione per fare bene. Obiettivo 3° posto nel girone? Non nascondo di guardare anche più in alto''. (ANSA).