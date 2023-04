Italia Femminile U16, le convocate per il Female Football Tournament: c'è una rossonera

Fonte: figc.it

A distanza di quasi due mesi dalla doppia amichevole in Francia, la Nazionale Under 16 femminile è pronta a tornare in campo per il Female Football Tournament, in programma dal 29 aprile al 3 maggio e che avrà come sede centrale Gradisca d'Isonzo (si giocherà anche su altri campi della regione Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia). Il tecnico federale Viviana Schiavi ha convocato 22 calciatrici, di cui 15 classe 2007 e sette classe 2008 (Pomati, Randazzo, Bedini, Ieva, Robino, Galli e Mariotti). Prima chiamata in Under 16 per Alice Bertola, attaccante dell'Atalanta.

Le Azzurrine si raduneranno mercoledì 26 aprile e debutteranno nel torneo sabato 29 alle ore 18 contro la Macedonia del Nord. Il secondo impegno è in programma invece lunedì 1° maggio alle 18 contro un'avversaria da definire; la vincente di Italia-Macedonia del Nord, infatti, affronterà la perdente dell'altra sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Slovenia. Mercoledì 3 maggio, infine, l'ultima gara contro la squadra non incontrata nelle prime due giornate.



L'elenco delle convocate

Portieri: Irene Bucci (Hellas Verona), Giulia Mazzocchi (Sampdoria);

Difensori: Giuliana Falzone (Palermo), Emma Lombardi (Fiorentina), Gaia Massa Boa (Juventus), Martina Paniccia (Roma), Arianna Pieri (Roma), Sofia Pomati (Milan), Francesca Randazzo (Sassuolo), Michela Venturini (Inter);

Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Anna Cavallaro (Inter), Maya Cherubini (Roma), Eleonora Ferraresi (Juventus), Stella Ieva (Roma), Giulia Robino (Juventus);

Attaccanti: Alice Bertola (Atalanta), Esmeralda Di Bello (Juventus), Giulia Galli (Roma), Michela Mariotti (Juventus), Mariarita Pensante (Fiorentina), Rosanna Ventriglia (Roma)

Staff - Tecnico federale: Viviana Schiavi; Coordinatore tecnico: Enrico Maria Sbardella; Assistente tecnico: Marco Dessì; Preparatore atletico: Luca Bossi; Preparatore dei portieri: Angelo D'Ignazio; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Cristiano Benelli, Lorenzo Sapegno; Fisioterapista: Michele Laino; Nutrizionista: Andrea Carolina Striglio; Psicologa: Sara Landi; Segretario: Giulia Taccari; Club Italia: Elena MorettiFemale Football Tournament - Gradisca d'IsonzoPrima giornata - Sabato 29 aprile, ore 181) ITALIA-Macedonia del Nord (Monfalcone)2) Slovenia-Bosnia ed Erzegovina (Rence)Seconda giornata - Lunedì 1 maggio, ore 18Vincente gara 1-Perdente gara 2 (Aquileia)Vincente match 2-Perdente gara 1 (Bilje)Terza giornata - Mercoledì 3 maggioPerdente gara 1-Perdente gara 2 (ore 17, Gorizia)Vincente gara 1-Vincente gara 2 (ore 19, Gradisca d'Isonzo)