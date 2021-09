Italia Femminile, vittoria per 5-0 con la Croazia: doppietta di Giacinti

Seconda vittoria per l'Italia Femminile, che nella seconda giornata del gruppo G si è imposta per 5-0 nel match giocato contro la Croazia valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. Le azzurre guidate da Milena Bertolini, in testa a punteggio pieno con Svizzera e Romania, sono andate a segno con Gama, Girelli, Cernoia e Giacinti, centravanti del Milan autrice di una doppietta.