Italia, Frattesi e l'aneddoto su Berlusconi: "Ricordo l'incontro che hanno avuto lui e Carnevali per parlare di me..."

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e dell'Italia, ha raccontato questo aneddoto su Silvio Berlusconi: "Faccio le condoglianze alla famiglia del presidente. Ricordo un aneddoto: io ero in vacanza alle Maldive, non sapevo se dovevo tornare a Sassuolo o restare a Monza. Il presidente spesso chiamava Carnevali, furono addirittura a pranzo insieme per parlare di me e questa cosa la ricordo con affetto. Una figura davvero importante" riporta tuttomercatoweb.com.