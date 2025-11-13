Italia, Gattuso: "Playoff? La mia testa va alla partita"

Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico dell'Italia, ha parlato così in vista del prossimo impegno di qualificazione, soffermandosi sulla questione playoff: "Io sono onesto, la mia testa va alla partita e non vado oltre. Voglio vedere la crescita, come si allenano, come stanno bene insieme. Mi aspetto un'altra prestazione importante".

Gattuso: "Tutti abbiamo il desiderio di vedere l'Italia al Mondiale"

Nel corso della conferenza stampa da Chisinau, Gennaro Gattuso - parlando di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ha dichiarato cosa vorrebbe vedere anche per la Nazionale: "Per me, però, è un motivo di orgoglio vedere i 6-7 milioni di persone che guardano l'Italia ogni incontro: è un dato che chiedo.

Vogliamo far rinnamorare la gente. Quell'attaccamento alla maglia e quella voglia non devono mancare mai: da parte della gente li sento anche quando vado in giro per gli stadi e pure i nostri giocatori li devono avere. Tutti abbiamo il desiderio di vedere l'Italia al Mondiale".