Italia-Islanda 1-1: il gol azzurro di Giacinti su assist di Bergamaschi

Finisce 1-1 la prima amichevole di preparazione in vista del prossimo Europeo femminile. A Coverciano l’Italia scende in campo quasi con la formazione tipo contro l’Islanda e pronti via trova la rete del vantaggio: cross di Bergamaschi per Giacinti che al volo batte il portiere scandinavo quando sono passati circa 50 secondi. Nel primo tempo le azzurre fanno la gara, ma mancano negli ultimi venti metri del killer instinct non riuscendo a concretizzare le diverse occasioni create, mentre l’Islanda cresce nel lungo periodo trovano il pari nel finale di primo tempo con ì Vilhjálmsdóttir brava a farsi trovare libera al limite dopo un’azione insistita dalla sinistra e battere Giuliani con un tiro secco a mezza altezza. Nella ripresa, condizionata dai tanti cambi con l’esordio di Soffia in azzurro, gara meno vivace anche se non mancano le occasioni da ambo le parti senza però che il risultato cambi.