Italia, le novità tra gli allenatori delle Nazionali Under: Corradi promosso all'U20

La FIGC, tramite i propri canali ufficiali di comunicazione, ha reso note le novità relative all'organico degli allenatori delle Nazionali Under.

Ecco le novità principali negli organici: dopo la semifinale europea raggiunta con la Nazionale Under 19, Bernardo Corradi proseguirà il suo percorso azzurro da allenatore dell’Under 20, per guidare i ‘suoi’ ragazzi al Mondiale di categoria previsto nel 2025 in Cile. Conseguente lo ‘slittamento’ – o meglio: il ritorno - di Alberto Bollini all’Under 19, dopo il titolo europeo conquistato giusto un anno fa. Daniele Zoratto sarà invece al fianco di Maurizio Viscidi nel ruolo di vice coordinatore delle Nazionali giovanili maschili e così sulla panchina dell’Under 16 siederà Marco Scarpa, già osservatore del Club Italia e nell’ultima stagione assistente proprio di Bollini nell’Under 20.

Entrano a far parte del Club Italia: Manuel Pasqual, che sarà assistente allenatore di Daniele Franceschini nell’Under 18, e Cristiano Lupatelli, che sarà preparatore dei portieri nella Nazionale Under 16.

Ma come si riparte dopo una stagione che è stata molto positiva per i risultati raggiunti dagli Azzurrini? “Si riparte – ha sottolineato Maurizio Viscidi, prima di cominciare la sua lezione - con la soddisfazione di aver ottenuto un titolo storico con l’Under 17, una semifinale al campionato europeo Under 19 e la conseguente qualificazione al Mondiale Under 20, raggiunta per la quarta volta consecutiva. La consapevolezza è che questi risultati sono il frutto di un lavoro quotidiano, di tantissime persone, dagli allenatori agli assistenti, fino ai preparatori, i match analyst e gli osservatori, oltre alla parte organizzativa. Quindi la prima cosa che bisogna fare è non sedersi sugli allori, ma sapere che è stato fatto un lungo percorso per arrivare fino a qui e che se non si ritrovano continuità e quotidianità del lavoro, non si raggiungeranno gli stessi risultati.

Quindi: bravi per quanto fatto, ma ora bisogna riniziare a seminare per il futuro”.

Nazionali giovanili maschili: il dettaglio degli staff tecnici

Coordinatore: Maurizio Viscidi

Vice coordinatore: Daniele Zoratto

Coordinatore dell’area portieri: Gaetano Petrelli

UNDER 21

Allenatore: Carmine Nunziata

Assistenti: Matteo Brighi e Christian Maggio

Preparatore atletico: Vito Azzone

Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron

Match analyst: Gianluca Mazziotti

UNDER 20

Allenatore: Bernardo Corradi

Assistente: Mirco Gasparetto

Preparatore atletico: Marco Montini

Preparatore dei portieri: Graziano Vinti

UNDER 19

Allenatore: Alberto Bollini

Assistente: Matteo Barella

Preparatore atletico: Nicolò Varesco

Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli

UNDER 18

Allenatore: Daniele Franceschini

Assistente: Manuel Pasqual

Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti

Preparatore dei portieri: Stefano Baroncini

UNDER 17

Allenatore: Massimiliano Favo

Assistente: Davide Cei

Preparatore atletico: Adalberto Zamuner

Preparatore dei portieri: Davide Quironi

UNDER 16

Allenatore: Marco Scarpa

Preparatore atletico: Luca Coppari

Preparatore dei portieri: Cristiano Lupatelli

UNDER 15

Supervisore: Antonio Rocca

Allenatore: Enrico Battisti

Assistente: Bruno Redolfi

Preparatore atletico: Luca Bossi

Area Match analysis

Referente: Marco Mannucci

Under 21: Gianluca Mazziotti

Match analyst a disposizione: Luca Dalmasso, Francesco Donzella, Andrea Loiacono, Igor Graziani, Nicolò Tolin, Guido Didona (Naz. A femminile)

Area Data analysis

Vanni Di Febo, Roberto Paolini e Matteo Stabile

Area Scouting

Osservatori: Claudio Coppi, Giancesare Discepoli, Andrea Serino, Alessandro Musicco, Claudio Gabetta, Luca Briccarello, Andrea Campatelli, Giampietro Di Pierro, Italo Graziani, Domenico Maggiora, Antonio Martella, Matteo Orlandoni, Giovanni Re, Armando Reggiannini, Francesco Talarico e Carlo Zanantoni.