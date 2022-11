Italia, le pagelle di Tonali con l'Albania: intesa con Verratti poi lo spavento

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali nella gara amichevole tra Albania e Italia di ieri sera è riuscito a giocare un tempo prima di uscire in barella per una brutta caduta sulla testa che, per fortuna, è stata solo un grande spavento e nulla più, come hanno rilevato gli esami fatti prontamente a Tirana. Le pagelle dei maggiori giornali sportivi italiani parlano di una prova ampiamente sufficiente del centrocampista rossonero. La Gazzetta dello Sport scrive: "Personalità, movimento, idee chiare, intesa che con Verratti nasce spontanea". I voti.

GDS: 6.5

TS: 6.5

CorSport: 6