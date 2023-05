Italia, Lucas Piton del Vasco da Gama pre-convocato da Mancini per la Nations League

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come comunicato dal Vasco da Gama sul proprio sito ufficiale, Lucas Piton è stato preconvocato da Roberto Mancini per la semifinale di Nations League contro la Spagna del 15 giugno, e per l'eventuale finale del 18.

Terzino sinistro classe 2000 è arrivato al club brasiliano per la stagione 2023 e ha doppia nazionalità, italiana e brasiliana. Quest'anno ha segnato un gol e ha fornito cinque assist.