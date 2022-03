Italia-Macedonia a Palermo: da oggi in vendita altri 5000 biglietti

MilanNews.it

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Grazie alla deroga che consentirà di giocare con la capienza al 100% dello stadio, alle ore 12 di lunedì 21 marzo riaprirà la vendita del restante 25% dei biglietti disponibili per Italia-Macedonia del Nord, incontro valido per i play off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45) al 'Renzo Barbera' di Palermo. Sarà possibile acquistare i tagliandi presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it.

Dopo che erano andati esauriti in poche ore i 26.000 biglietti messi in vendita con la capienza al 75%, i tifosi siciliani potranno acquistare altri 5.000 tagliandi a prezzi popolari (si va dai 10 euro per le Curve ai 60 euro per la Tribuna Centrale) e sfruttando le diverse agevolazioni riservate alle famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65.

Quasi scontato il tutto esaurito, con la città di Palermo che si prepara ad accogliere con il consueto entusiasmo la Nazionale in un match fondamentale per proseguire il cammino verso il Mondiale. L'Italia scenderà in campo per la 16ª volta nel capoluogo siciliano (bilancio di 13 successi, un pareggio e una sconfitta), con l’obiettivo di battere la selezione macedone per accedere alla sfida decisiva che, martedì 29 marzo, la opporrebbe alla vincente di Portogallo-Turchia. In palio, è il caso di dirlo, un biglietto per Qatar 2022.

Biglietti e prezzi

TRIBUNA CENTRALE

Euro 60

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO

Euro 40

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 30

TRIBUNA LATERALE

Euro 45

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO

Euro 30

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 25

TRIBUNA GRADINATA

Euro 30

TRIBUNA GRADINATA RIDOTTO

Euro 20

TRIBUNA GRADINATA RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 14

TRIBUNA GRADINATA RIDOTTO UNDER 12

Euro 5

TRIBUNA GRADINATA PROMO FAMIGLIA ADULTO

Euro 20

TRIBUNA GRADINATA PROMO FAMIGLIA UNDER 18

Euro 14

CURVE

Euro 10

I biglietti ridotti sono riservati alle donne e agli Over 65 (nati prima del 24 marzo 1957).

I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card.

I biglietti Gradinata Promo Famiglia Adulto e Under 18 sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 Under 18.

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai ragazzi fino ai 12 anni (nati dopo il 24 marzo del

Tessere federali e tessere CONI (aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2021 con diritto al posto in Tribuna d'Onore potranno accedere alla stessa – fino ad esaurimento dei posti disponibili - o nella Tribuna Laterale, ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino lato Curva Sud dello stadio 'Renzo Barbera' mercoledì 23 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.



Tessere federali e tessere CONI (non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2021 non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore, avranno accesso alla Tribuna Gradinata ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino lato Curva Sud dello stadio 'Renzo Barbera' mercoledì 23 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Modalità di accesso allo stadio

L'accesso è consentito, per i maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass 'rafforzato'). Per accedere allo stadio è altresì obbligatorio indossare una mascherina Ffp2.