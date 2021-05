Italia, Malagò: "Paolo Rossi entra nella Walk of Fame"

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il grande Paolo Rossi, 'eroe' dei Mondiali del 1982, sarà omaggiato con una sua mattonella nella Walk of Fame delle leggende azzurre. La cerimonia avverrà il 7 luglio in via delle Olimpiadi, sarà presente anche Federica Cappelletti, moglie del campione scomparso lo scorso 9 dicembre. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine della Giunta odierna. (ANSA).