Italia, Mancini chiede collaborazione alla Serie A. Altrimenti ritrovo anticipato al 27 agosto

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Italia di Roberto Mancini potrebbe ritrovarsi a Coverciano il 27 agosto, in anticipo di 3 giorni sulle date della FIFA. Su questa ipotesi inciderà molto, spiega il quotidiano, la decisione che prenderà il Consiglio Federale il 20 agosto in merito al termine della prossima stagione: la Lega vorrebbe chiudere il campionato il 23 maggio, mentre Mancini e la Federazione chiedono un anticipo al 16 per poter preparare al meglio l'Europeo. Se la Serie A ascolterà le esigenze di Mancini tutto resterà come da programma, con l'Italia in arrivo a Coverciano dal 30 agosto per preparare la Nations League. Altrimenti, se la fine del prossimo campionato sarà confermato per il 23 maggio, Mancini chiederà ai giocatori di anticipare il rientro di 3 giorni a fine mese.