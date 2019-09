Italia, Mancini: "Con l'Armenia sarà dura. Servirà una grande partita"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Armenia in programma per domani. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale della FIGC: “Il nostro obiettivo è raggiungere il prima possibile la qualificazione all’Europeo e queste sono due partite fondamentali. Siamo riusciti a fare bene fino ad oggi, ora ci ritroviamo dopo quattro mesi e non saremo al massimo della forma fisica, ma abbiamo altre armi con cui sopperire. A livello fisico l’Armenia è più avanti di noi, visto che in tanti giocano in campionati che sono già arrivati a metà. Il meglio lo esprimono in avanti, dove hanno quattro giocatori con caratteristiche tecniche importanti e molta velocità. Arrivano da un'ottima partita giocata ad Atene e sono in corsa per la qualificazione. Servirà una grande partita, dovremo mettere le cose in chiaro subito e incontreremo delle difficoltà se la giocheremo pensando che possa essere una partita semplice".