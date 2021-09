Italia, Mancini: "Dobbiamo essere più cattivi e precisi"

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "E' un momento che la palla non entra. Dobbiamo essere più cattivi e precisi. E' un peccato non vincere una partita come questa". Cos' ai microfoni di Rai Sport il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, al termine della gara con la Svizzera. "Occasioni ne abbiamo avute, vuol dire che abbiamo giocato - ha aggiunto - Faremo qualche cambio perché i ragazzi sono stanchi". (ANSA).