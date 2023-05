Italia, Mancini pre-convoca Mazzocchi per le final four di Nations League

Fonte: tuttomercatoweb.com

In vista della semifinale di Nations League in programma il 15 giugno contro la Spagna, il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha pre-convocato l'esterno della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Il calciatore granata potrebbe quindi tornare a giocare con la maglia azzurra a distanza di otto mesi dal suo esordio nella partita con l'Ungheria del 26 settembre. Mazzocchi poi ha subito un grave infortunio da cui è ritornato a pieno regime prima di fermarsi di nuovo per un fastidio al gluteo, evidenzia TuttoSalernitana.com.