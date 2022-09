Italia, Mancini sulle condizioni di Tonali: "Non credo che sia un grande problema"

MilanNews.it

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Coverciano, Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha rilasciato queste parole sui giocatori che si sono presentati in azzurro con qualche problema fisico: "Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia un grande problema, Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani mentre Politano sta abbastanza bene" riporta tuttomercatoweb.com.