Italia, Mancini: "Volevo riavvicinare i tifosi facendo qualcosa di diverso"

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, si è così espresso durante la Bobo TV su Twitch. "Era stimolante il fatto che sembrava non ci fossero giocatori all'altezza: ho sempre pensato che ci siano sempre stati bravi giocatori in Italia. Giocare un calcio diverso non vuol dire vincere, volevo riavvicinare i tifosi facendo qualcosa di diverso. I ragazzi sono stati bravi, siamo stati veloci. Volevamo conquistare la gente, i ragazzi poi hanno avuto un rapporto straordinario. Non ci sono state problematiche, siamo stati bravi: l'atmosfera tra i ragazzi era importante".