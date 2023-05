Italia ok al Mondiale U20, Infantino: "Buon auspicio per tutto il movimento calcistico italiano"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a Radio Rai commentando anche il Mondiale Under 20, nel quale l'Italia all'esordio ha vinto contro il Brasile 3-2 con due gol di Casadei, ex Inter: "Beh, è l’anno dell’Inter. A parte quello, 3-2 Italia-Brasile ricorda a noi che abbiamo già una certa età un altro 3-2 che ha scritto veramente la storia del calcio italiano, che sia di buon auspicio e di buon augurio per tutto il movimento calcistico italiano. Il Mondiale Under 20 è una bella competizione, la competizione per i campioni del futuro.

Molti campioni l’hanno giocata fra cui ovviamente Messi, Salah e altri, ci farà piacere seguire l’Italia e tutte le altre nazionali in questo mondiale in Argentina. Argentina Campione del Mondo, che dopo il Mondiale vinto a dicembre sta ancora festeggiando questa vittoria, dunque c’è un entusiasmo incredibile intorno a questo Mondiale".