Italia-Portogallo a San Siro: già venduti 30mila biglietti per il match del 17 novembre

Sono già 30.000 i biglietti venduti per Italia-Portogallo, ultimo impegno della Nazionale nella UEFA Nations League, in programma sabato 17 novembre (ore 20.45) allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

Dopo il prezioso successo in casa della Polonia, gli Azzurri sono ancora in corsa per il primo posto del girone. Per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Four, l’Italia deve necessariamente battere il Portogallo e sarà fondamentale la spinta dei tifosi, chiamati a sostenere la Nazionale nella città che l’ha tenuta a battesimo, visto che fu l’Arena Civica di Milano ad ospitare il 15 maggio 1910 la prima gara della storia degli Azzurri (successo per 6-2 sulla Francia).

I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita della TicketOne (clicca qui) e sul sito www.ticketone.it. Tante le promozioni in atto: tagliandi a prezzo ridotto sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 17 novembre 2000), agli Over 65 (nati prima del 17 novembre 1953) e ai bambini fino a 6 anni (nati dopo il 17 novembre 2012, acquistabili solo nei punti vendita della rete nazionale dai possessori di un biglietto Intero e ridotto Donne/Under 18/Over 65). I tagliandi ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Card Vivo Azzurro Stadium.

I prezzi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguenti

- TRIBUNA D’ONORE ROSSA Euro 80,00

- POLTRONCINA ROSSA Euro 60,00

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO Euro 50,00

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO Euro 35,00

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 20,00

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE Euro 30,00

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO Euro 20,00

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO VIVOAZZ. Euro 14,00

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

- TRIBUNA D’ONORE ARANCIO Euro 40,00

- TRIBUNA D’ONORE ARANCIO RIDOTTO Euro 30,00

- TRIBUNA D’ONORE ARANCIO RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 18,00

- TRIBUNA D’ONORE ARANCIO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO Euro 25,00

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO Euro 18,00

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO Euro 10,00

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

- TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO Euro 13,00

- TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO Euro 8,00

- TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

- TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO SECONDO ANELLO Euro 18,00

- TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO SECONDO ANELLO RIDOTTO Euro 14,00

- TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO SEC. ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

- TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO Euro 10,00

- TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RIDOTTO Euro 7,00

- TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

- TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE Euro 10,00

- TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE RIDOTTO Euro 5,00

- TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

- TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO Euro 10,00

- TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RIDOTTO Euro 7,00

- TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RIDOTTO UNDER 6 Euro 1,00

Le persone con disabilità possono fare richiesta di accredito sino a venerdì 9 novembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link http://accreditations.figc.it/dise/, a condizione di essersi registrati sullo stesso link entro mercoledì 24 ottobre, seguendo le procedure riportate.

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 con diritto al posto in Tribuna d'Onore, potranno accedere alla Tribuna d’Onore previo ritiro della contromarca a presentazione della tessera personale, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso il Botteghino Accrediti dello Stadio ‘Meazza’ di fronte all’Ingresso n. 8 nella giornata di giovedì 15 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In caso di esaurimento dei posti disponibili in Tribuna d’Onore, potranno accedere al Primo Anello Rosso.

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore, avranno accesso al Primo Anello Arancio previo ritiro della contromarca a presentazione della tessera personale fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso il Botteghino Accrediti di fronte all’Ingresso n. 8 nella giornata di giovedì 15 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.