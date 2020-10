Due casi di sospetta positività al Covid-19 nel gruppo squadra, c'è attesa in casa Italia per l'esito dei tamponi. E' questo il motivo per il quale Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha deciso di rinviare la conferenza stampa alle 19.30. Domani gli azzurri dovranno scendere in campo a Bergamo contro l'Olanda.