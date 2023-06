Italia, Raspadori: "Qui c'è talento e voglia di mettersi in gioco"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Possiamo e dobbiamo dare continuità a un ciclo vincente, con qualche delusione... Il talento c'è, la voglia di mettersi in gioco c'è, sta a noi fare il nostro meglio nei club per esprimerci al meglio nella Nazionale". Lo dice Giacomo Raspadori alla vigilia di Italia-Olanda di Nations League, sfida che assegnerà il terzo e quarto posto. Poi l'attaccante azzurro parla di "due momenti contrastanti" vissuti con la Nazionale: "all'apice della felicità per l'Europeo e la delusione di non andare al Mondiale. In mezzo c'è tanta esperienza, molte gare giocate, situazioni positive e negative da cui imparare". Per fortuna però, fa capire Raspadori, che "all'interno del gruppo ci sono grandi persone, per noi più giovani sono spunti, valori che ci portiamo dietro".

"La Nazionale penso sia il sogno più grande quando sei bambino - aggiunge -, è quello di vestire la maglia della Nazionale. Si cerca di goderla al meglio, regalando gioie agli innamorati del calcio". Ma che tipo di attaccante si sente Raspadori? "Io per natura mi sento attaccante, preferisco rimanere nelle zone centrali del campo - risponde -. Poi per caratteristiche mi sto adattando a diversi ruoli e penso di poterlo fare. Mi sento più a mio agio in mezzo al campo, poi se partirò da esterno oppure più arretrato riuscirò comunque ad arrivare nelle zone dove essere determinante". (ANSA).