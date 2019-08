Italia, ritiro pre Finlandia e Armenia a Bologna: il 6/9 a Tampere

Nella prima settimana di settembre la Nazionale italiana di Roberto Mancini sarà impegnata nelle gare di qualificazione a Euro 2020 contro Armenia e Finlandia, entrambe in trasferta. Per questo motivo, viste le complessità organizzative connesse ai trasferimenti, il raduno è previsto a Bologna (Casteldebole) nei giorni di lunedì 2 e martedì 3 settembre. La partenza per Yerevan è in programma mercoledì 4 mattina, sempre da Bologna. Giovedì 6 nel pomeriggio la squadra partirà per Tampere.

Il programma con il dettaglio orario sarà reso noto dopo il 18 agosto.