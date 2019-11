Italia, Sirigu vuole far saltare le gerarchie di Euro 2020 per la porta

Salvatore Sirigu è tra i portieri con la migliore media voto in Serie A e in questa nuova tornata Nazionale punta ad avvicinarsi ancora un po' di più alla titolarità per il momento saldamente nelle mani di Donnarumma. Contro la Bosnia giocherà proprio il rossonero, ma è probabile che a Palermo, contro l'Armenia, sia lui il numero 1 azzurro. L'obiettivo del portiere 32enne non è quello di andare all'Europeo, visto che il posto è già assicurato, ma quello di far vacillare le gerarchie. Mancini al momento non ha pensato di modificarle, ma il rendimento del giocatore granata e gli allenamenti spettacolari di Coverciano potrebbero cambiare presto il quadro. In ogni caso il ct dorme sogni tranquilli perché oltre a loro due, che danno garanzie ci sono anche altri portieri come Gollini e Meret. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.