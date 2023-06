Italia-Spagna, prima della partita un minuto di silenzio per Berlusconi

MilanNews.it

Questa sera l'Italia sfiderà la Spagna nel match valevole per le semifinali di Nations League, gara che si giocherà a Enschede in Olanda a partire dalle 20.45. Come riportato da Sky Sport 24 in diretta televisiva prima della partita sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì scorso e storico presidente del Milan per trent'anni.