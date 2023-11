Italia, Spalletti: "Con la Macedonia conta solo vincere"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Si possono fare duemila discorsi, però poi domani bisogna andare a vincere e fare una buona prestazione. Conta solo questo anche perché spesso il risultato è figlio della prestazione". Lo ha detto Luciano Spalletti, ct dell'Italia, alla vigilia della gara con la Macedonia del Nord. Parlando dell'atmosfera che troverà domani allo stadio ha invece aggiunto: "Per me l'Olimpico pieno è come l'arcobaleno. Per tutti i momenti passati qui con una squadra stupenda (Roma, ndr), dove abbiamo prodotto un calcio che trascinava il pubblico nel creare anche nuovi slogan. Abbiamo ottenuto risultati importantissimi, anche se come titoli non ne abbiamo vinti tanti, ma quel calcio lì ha provocato un messaggio indelebile nei bambini dell'epoca.

Quella è un'altra vittoria". A chi gli chiede chi calcerà un eventuale rigore ha risposto: "Noi ne abbiamo tre di quelli bravissimi. Io mi aspetterei per la personalità che ha e per la qualità che Jorginho vada a prendersi il pallone. Sono sicuro che lui non si tirerà indietro". (ANSA).