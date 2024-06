Italia, Spalletti: "Erano troppo più forti di noi e hanno vinto meritatamente"

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "La differenza l'ha fatta la freschezza, loro molto più freschi di noi e noi spesso con letture ritardate. Una condizione generale che si è vista". Così Luciano Spalletti, 'a caldo' dopo Spagna-Italia, ai microfoni di RaiSport. Ma che si poteva fare? "La chiave del problema è sempre la stessa - risponde il ct -, eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare e per ritornare e riguadagnare la posizione.

Loro erano più freschi - insiste Spalletti - e ci hanno creato problemi dal punto di vista della velocità delle scelte, e si è visto". "Erano troppo più forti di noi, e hanno vinto meritatamente", conclude il ct. (ANSA).