Italia-Svizzera, le probabili formazioni: Calabria e Tonali in panchina

Andrà in scena questa sera allo stadio Olimpico a partire dalle 20.45 Italia-Svizzera, penultima sfida del gruppo C valida per la qualificazione al Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Entrambe prime con 14 punti, Italia e Svizzera oggi sono divise solo da una differenza reti leggermente a favore degli azzurri (+11 contro + 9) e stasera si giocheranno una gara molto importante in chiave primo posto, probabilmente decisiva. Ecco le probabili scelte dei due allenatori, Roberto Mancini e Murat Yakin.

Come arriva l'Italia - Roberto Mancini deve fare a meno di diversi calciatori: le ultime defezioni, in ordine di tempo, riguardano il capitano Giorgio Chiellini e il centravanti Ciro Immobile. Quest'ultimo verrà sostituito da Andrea Belotti: il bomber granata non ha i 90 minuti nelle gambe, ma Mancini ha detto che lo ritiene pronto a scendere in campo dal primo minuto. A centrocampo regolarmente a disposizione Barella, calciatore che negli ultimi due giorni s'è allenato col resto del gruppo. In difesa, di fianco a Bonucci, ballottaggio tra Bastoni e Acerbi.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni/Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.

Come arriva la Svizzera - "Stanno tutti bene", ha detto ieri in conferenza stampa il ct Murat Yakin in merito alla condizione fisica dei giocatori presenti a Roma. Il riferimento era soprattutto a Gavranovic, che è tornato ad allenarsi col gruppo solo a partire dalla giornata di mercoledì. L'attaccante del Kayserispor ha quindi recuperato ma oggi in attacco resta in vantaggio il giovane Okafor con capitan Shaqiri alle sue spalle.

Le assenze non mancano, da Embolo a Xkaha passando per Fassnacht, Zuber, Seferovic ed Elvedi. A centrocampo con Freuler ci sarà Zakaria, Vargas e Steffen gli esterni. In difesa, davanti a Sommer, linea a quattro con Widmer, Akanji, Schar e Rodriguez.

Svizzera (4-4-2) - Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Vargas, Zakaria, Freuler, Steffen; Shaqiri, Okafor/Gavranovic.