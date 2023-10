Italia, Tajani in visita a Coverciano: il Ministro ha pranzato con gli Azzurri

(ANSA) - FIRENZE, 09 OTT - Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è in visita a Coverciano dove è iniziato il raduno della Nazionale per preparare le partite con Malta e Inghilterra valide per le qualificazioni europee. Tajani si è fermato a pranzo con il commissario tecnico Luciano Spalletti e i giocatori che nel pomeriggio svolgeranno il primo allenamento. (ANSA).